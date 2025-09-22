Maltempo situazione critica in Lombardia

Strade allagate e impraticabili: a Milano il fiume Seveso è esondato, alto anche il livello del Lambro. Il nord Italia è sott'acqua. Allerta arancione in Lombardia fino alle 16: Milano si è svegliata sotto un intenso acquazzone. All'alba erano già 30 i millimetri di pioggia caduti nella zona nord del capoluogo. Situazione critica nelle province di Como, Monza e Varese, dove si sono registrati allagamenti e frane: strade chiuse e sottopassi impraticabili. Dall'inizio della perturbazione sono già oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Allerta arancione anche in Liguria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, situazione critica in Lombardia

Maltempo, a Milano esonda il Seveso. Danni e disagi al Nord; Lombardia, oltre 150 interventi per maltempo: frane, allagamenti e alberi caduti; Maltempo, allerta rossa in Piemonte: preoccupano i livelli di Po e Lago Maggiore.

Allagamenti in Brianza, situazione critica a Meda: l'acqua arriva alle ginocchia - Caos traffico nelle strade e il Comune ha avvertito la popolazione che: «il torrente è ... msn.com scrive

Maltempo, Lombardia in allerta arancione. A Milano esonda il Seveso - A Milano esonda il Seveso, situazione critica nel Comasco. Scrive meteo.it