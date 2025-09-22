Maltempo shock in Italia dispersa una donna Le ricerche disperate strade chiuse e crolli
È una donna dispersa la notizia più drammatica di queste ore di maltempo che stanno flagellando il Nord Italia. Le ricerche sono in corso da stamattina nella zona di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove i vigili del fuoco stanno perlustrando la zona con l’ausilio di un elicottero. La donna si trovava nei pressi di un’area interessata da frane e allagamenti causati dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, dopo una notte di intense precipitazioni. Nella stessa località risultano isolate 15 persone in un campeggio, bloccate senza possibilità di uscita. Sono in corso le operazioni di recupero, mentre le autorità locali riferiscono di case allagate e condizioni meteorologiche ancora instabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maltempo - shock
++ Maltempo Italia ++ Violenta tempesta, tutta l'area in ginocchio: frane, allagamenti e danni. Situazione in peggioramento (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, auto travolte dal torrente: un disperso. Danni e allagamenti da Nord a Sud · CosenzaChannel.it; Valencia, 222 morti e incertezza sui dispersi. Rientra l'allerta meteo - Salgono a 93 i dispersi per Dana in provincia Valencia; Maltempo shock in Italia, dispersa una donna. Le ricerche disperate, strade chiuse e crolli.
Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, soprattutto la Lombardia e Liguria dove si registrano forti precipitazioni ed esondazioni. Secondo tg24.sky.it
Maltempo, ad Alessandria una donna dispersa e 15 persone soccorse in un camping - A Spigno Monferrato è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l'innalzamento del livello dell'acqua. Segnala torino.corriere.it