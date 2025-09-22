maltempo shock in italia dispersa una donna le ricerche disperate strade chiuse e crolli

È una donna dispersa la notizia più drammatica di queste ore di maltempo che stanno flagellando il Nord Italia. Le ricerche sono in corso da stamattina nella zona di Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, dove i vigili del fuoco stanno perlustrando la zona con l’ausilio di un elicottero. La donna si trovava nei pressi di un’area interessata da frane e allagamenti causati dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua, dopo una notte di intense precipitazioni. Nella stessa località risultano isolate 15 persone in un campeggio, bloccate senza possibilità di uscita. Sono in corso le operazioni di recupero, mentre le autorità locali riferiscono di case allagate e condizioni meteorologiche ancora instabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

