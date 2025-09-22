L’Italia intera è paralizzata oggi lunedì 22 settembre 2025. I forti temporali al nord e lo sciopero generale per Gaza stanno bloccando tutte le principali città. Ecco la situazione. È in corso in tutta Italia oggi lunedì 22 settembre 2025 lo sciopero generale a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza. La protesta sta incidendo su tutti i settori: trasporti, porti, scuole e servizi pubblici. Sempre in queste ore un’intensa onda di maltempo ha raggiunto il nostro Paese ed ha già causato allagamenti e smottamenti specie nel nord. L’Italia, insomma, è praticamente paralizzata. Maltempo, sciopero e manifestazioni per Gaza: l’Italia intera si ferma. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Maltempo, sciopero e manifestazioni per Gaza: l’Italia intera si ferma. Gli studenti: “Stop alla formazione in fabbriche di armi”