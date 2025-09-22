Maltempo piogge sul Nord Milano sottopassi allagati incidente e traffico in tilt tra Senago e Paderno Dugnano

Piogge e maltempo sul Nord Milano da questa notte. Disagi sulle strade con piante cadute e allagamenti. Il centro di Dugnano, frazione di Paderno, si è risvegliato sott’acqua. La pioggia incessante si è accumulata in piazza Matteotti inondando le vie del Quadrilatero. Piogge e maltempo, strade allagate nel Nord Milano Sempre a Paderno Dugnano si . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Maltempo a Napoli: diverse strade allagate dalle piogge, paura anche a Ischia

Maltempo: ancora piogge e temporali al Nord, 4 regioni in giallo

Maltempo,persistono piogge al Nord e Centro, 7 regioni in giallo

Allerta maltempo in Lombardia,già 80mm pioggia a nord Milano; Maltempo in arrivo: nessun temporale, a Milano scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico; Il sole oggi torna a splendere da Nord a Sud, ma da domani tornano le piogge - Da domani, lunedì 1 settembre tornano le piogge al Nord-Est.

Allerta maltempo in Lombardia,già 80mm pioggia a nord Milano - Forti piogge interessano dalla scorsa notte la Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. Come scrive ansa.it

Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Segnala ilgiorno.it