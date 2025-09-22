Maltempo piega l’Italia dispersa una donna nell’Alessandrino

Il maltempo sta sferzando l’Italia. Tra le esondazioni e le frane che stanno bloccando strade e città sono in atto anche le ricerche di una donna segnalata come dispersa nell’Alessandrino. L’ondata di maltempo, la località di Spigno Monferrato è stata travolta da nubifragi e piogge torrenziali che hanno causato disagi di vario tipo. Le ricerche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maltempo piega l’Italia, dispersa una donna nell’Alessandrino

Rimini, il maltempo piega la riviera romagnola: città allagate e danni alle spiagge | VIDEO

Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna. Milano, diluvio e Lambro a rischio - Notte di fulmini e di pioggia battente a Milano e finalmente una boccata di aria fresca per chi è rimasto nella città semideserta ed è stremato dalla calura delle ultime settimane. Si legge su tg24.sky.it

Maltempo in Sicilia, due auto finiscono in un torrente a Enna: salvate due persone, un'altra risulta dispersa - È allarme maltempo sull'Italia mentre in Sicilia si registra già un disperso: due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa delle forti piogge e mentre due persone ... Lo riporta corriereadriatico.it