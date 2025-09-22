Maltempo ore critiche in Lombardia | sottopasso allagato a Lomazzo

Mattinata molto complessa in Lombardia per il maltempo. La zona più colpita è quella tra il milanese e il comasco. Qui siamo a Lomazzo. Auto guadano il sottopasso diventato un lago. Tra i mezzi in transito anche un tir con un carro armato a rimorchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Grandine, forti temporali e bombe d'acqua: il maltempo fa scendere le temperature di 10 gradi. Domenica di allerta, le zone più critiche

maltempo ore critiche lombardiaMaltempo, ore critiche in Lombardia: sottopasso allagato a Lomazzo - La zona più colpita è quella tra il milanese e il comasco. Segnala rainews.it

maltempo ore critiche lombardiaAllerta maltempo in Lombardia, già 80 millimetri di pioggia a nord di Milano - Allagamenti e scuole chiuse anche in Piemonte, nell'Alessandrino (ANSA) ... Si legge su ansa.it

