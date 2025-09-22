Maltempo oggi forti temporali | allerta arancione in Liguria e in Lombardia

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ( LE PREVISIONI METEO ). . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo, oggi forti temporali: allerta arancione in Liguria e in Lombardia

In questa notizia si parla di: maltempo - oggi

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Maltempo a Roma, da oggi torna la pioggia e scatta l'allerta meteo https://ift.tt/0GAjn4V - X Vai su X

Forte maltempo sulla Bisiacaria nella serata di oggi, martedì 16 settembre. Prima delle 19.30, una forte grandinata si è abbattuta su Ronchi dei Legionari e a tratti sul resto del territorio Monfalconese. Registrati al momento due crolli di alberi a Ronchi in via Sa - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, oggi forti temporali: allerta arancione in Liguria e in Lombardia; Estesa l'allerta gialla in Piemonte: maltempo e forti temporali nel Torinese anche lunedì; Temporali forti e maltempo in arrivo: codice giallo in tutta la Toscana.

Maltempo, allerta meteo su nove Regioni: 80mm pioggia in poche ore a nord di Milano, esonda il fiume Bormida a Savona - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Secondo leggo.it

Meteo, ora l'autunno si fa sentire. Sottocorona: "Maltempo da allerta" - La perturbazione è arrivata ed è piuttosto intensa tanto da portare tre giorni di maltempo forte su varie regioni. Segnala iltempo.it