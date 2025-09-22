Maltempo oggi forti temporali | allerta arancione in Liguria e in Lombardia

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. Piogge anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna ( LE PREVISIONI METEO ).  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

