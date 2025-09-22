Maltempo nell' Alessandrino una donna dispersa | Forti temporali a Milano esondato il Seveso

Sempre nell'Alessandrino, in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio. Situazione critica nel Comasco: a Cabiate evacuati anche con l'elicottero residenti bloccati ai piani alti delle loro abitazioni. Allagamenti e frane in Val Bormida. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nell'Alessandrino una donna dispersa | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso

Dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Alessandria sono in corso, nella località Spigno Monferrato, le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa

