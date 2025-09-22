Maltempo nell' Alessandrino una donna dispersa | Forti temporali a Milano esondato il Seveso

Sempre nell'Alessandrino, in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio. Situazione critica nel Comasco: a Cabiate evacuati anche con l'elicottero residenti bloccati ai piani alti delle loro abitazioni. Allagamenti e frane in Val Bormida. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Maltempo in Catalogna: due vittime; Maltempo, ad Alessandria una donna dispersa e 15 persone soccorse in un camping; Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio.

maltempo nell alessandrino donnaMaltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio - Una donna risulta dispersa nell'Alessandrino, in Piemonte, in seguito alle forti piogge e agli allagamenti a Spigno Monferrato ... Scrive fanpage.it

maltempo nell alessandrino donnaFrane e inondazioni nell’Alessandrino: donna dispersa e soccorsi in azione - Emergenza nell’Alessandrino: ricerche in corso per una donna dispersa a Spigno Monferrato tra frane e allagamenti. Segnala notizie.it

