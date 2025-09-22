Maltempo nell' Alessandrino una donna dispersa e 15 persone isolate in un campeggio | Forti temporali a Milano esondato il Seveso

Situazione critica nel Comasco: a Cambiate evacuati anche con l'elicottero residenti bloccati ai piani alti delle loro abitazioni. Allagamenti e frane in Val Bormida. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nell'Alessandrino una donna dispersa e 15 persone isolate in un campeggio | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso

Maltempo, voli dirottati e cancellati: caos nell’aeroporto italiano

Maltempo, voli cancellati e dirottati: caos nell’aeroporto italiano

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

Dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Alessandria sono in corso, nella località Spigno Monferrato, le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa

? #Maltempo, a #Milano esonda il #Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Grande attenzione alla situazione creatasi in provincia di Alessandria; Maltempo, ad Alessandria una donna dispersa e 15 persone soccorse in un camping; Maltempo ad Alessandria, donna dispersa dopo il temporale e altre 15 persone bloccate in un campeggio.

Maltempo al Nord, a Milano esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, soprattutto la Lombardia e Liguria dove si registrano forti precipitazioni ed esondazioni. Riporta tg24.sky.it

Maltempo in Lombardia: il Seveso esonda, a Niguarda evacuata una scuola. Una frana nel Comasco. Donna dispersa nell'Alessandrino - Allagamenti e scuole chiuse anche in Piemonte, nell'Alessandrino (ANSA) ... Scrive ansa.it