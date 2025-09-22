Maltempo nell' Alessandrino una donna dispersa | A Milano esondato il Seveso | bimbi bloccati a scuola evacuati con mezzo anfibio
Sempre nell'Alessandrino, in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio. Situazione critica nel Comasco: a Cabiate evacuati anche con l'elicottero residenti bloccati ai piani alti delle loro abitazioni. Allagamenti e frane in Val Bormida. Scuole chiuse su quasi tutto il territorio ligure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
