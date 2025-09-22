Maltempo nel sud della Francia strade come fiumi a Marsiglia

Il maltempo ha messo in ginocchio il sud della Francia: particolarmente colpita la città di Marsiglia e la zona delle Bocche del Rodano. In poche ore si sono registrati fino a 100–120 mm di pioggia. Le strade si sono trasformate in fiumi. Cancellati treni e voli. Il match tra Marsiglia e PSG è stato rinviato a causa dell’allerta meteo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo nel sud della Francia, strade come fiumi a Marsiglia

In questa notizia si parla di: maltempo - francia

