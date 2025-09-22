Maltempo nel Comasco a Blevio le strade sono fiumi di fango e detriti

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia ha duramente colpito il Comasco. A Blevio, piccolo comune sul lago, una delle situazioni più critiche. Il paese è infatti rimasto isolato dopo che una frana ha bloccato la strada che lo collega a Como, mentre le strade cittadine sono state invase da un fiume di fango e detriti.

