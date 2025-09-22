Maltempo Milano il Seveso è esondato | strade allagate
Auto immerse nell'acqua, strade inondate e scarpe zuppe. Queste sono le condizioni in cui si è svegliata Milano stamattina. Le immagini mostrano gli allagamenti in zona Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato e l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, ha spiegato che "dalle 8 è attiva la vasca di Milano e questa volta è stata attivata anche quella di Senago. Purtroppo la vasca è strapiena e quindi dalle 10.00-10.15 il Seveso ha cominciato ad esondare a Niguarda nel quartiere Pratocentenaro. Immagini di Alessandra Del Mondo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: maltempo - milano
Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna
Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni
Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE
? #Maltempo, a #Milano esonda il #Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa - X Vai su X
Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/allerta-maltempo-lombardia-gia-80mm-pioggia-nord-milano-AHPDxXlC #maltempo #Lombardia #Milano - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino. Tromba d'aria in Versilia - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Secondo leggo.it
Ore di maltempo a Milano: esonda il Seveso, strade e quartieri allagati - Milano sommersa dall’ondata di maltempo: il Seveso esonda, il Lambro minaccia le vie della città. Segnala notizie.it