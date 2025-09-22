Maltempo Milano il Seveso è esondato | strade allagate

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto immerse nell'acqua, strade inondate e scarpe zuppe. Queste sono le condizioni in cui si è svegliata Milano stamattina. Le immagini mostrano gli allagamenti in zona Zara e zona Niguarda. Il Seveso è esondato e l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli, ha spiegato che "dalle 8 è attiva la vasca di Milano e questa volta è stata attivata anche quella di Senago. Purtroppo la vasca è strapiena e quindi dalle 10.00-10.15 il Seveso ha cominciato ad esondare a Niguarda nel quartiere Pratocentenaro. Immagini di Alessandra Del Mondo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

maltempo milano il seveso 232 esondato strade allagate

© Tg24.sky.it - Maltempo Milano, il Seveso è esondato: strade allagate

In questa notizia si parla di: maltempo - milano

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo in Francia, interrotti i treni fra Parigi e Milano: lo stop durerà diversi giorni

Italia tra caldo e maltempo. Bollino rosso in 17 città. Stop treni Parigi-Milano. LIVE

maltempo milano seveso 232Maltempo, allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino. Tromba d'aria in Versilia - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Secondo leggo.it

maltempo milano seveso 232Ore di maltempo a Milano: esonda il Seveso, strade e quartieri allagati - Milano sommersa dall’ondata di maltempo: il Seveso esonda, il Lambro minaccia le vie della città. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Milano Seveso 232