Maltempo l' ordine del Prefetto | domani scuole chiuse in tutta la provincia di Como
Come ampiamente previsto, data la situazione, il Prefetto di Como ha deciso di chiudere le scuole in tutta la provincia domani 23 settembre 2025. Di seguito il provvedimento."RILEVATO che la situazione di grave criticità idrogeologica in atto su gran parte del territorio di questa provincia sta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Chiusura delle scuole per maltempo Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, ha firmato l'ordinanza n. 26 del 9 settembre 2025 con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la giornata di mercoledì 10 sette
