Maltempo l' ordine del Prefetto | domani scuole chiuse in tutta la provincia di Como

Come ampiamente previsto, data la situazione, il prefetto di Como Corrado Conforto Galli ha deciso di chiudere le scuole in tutta la provincia domani 23 settembre 2025. La decisione arriva a seguito della grave emergenza idrogeologica che sta colpendo la provincia, con conseguenze dirette anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it

