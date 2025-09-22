Il maltempo ha colpito con una certa intensità anche il Piemonte. Un violento temporale si è verificato nell'Alessandrino, dove sono stati registrati 265mm d'acqua nelle ultime 24 ore. Il nubifragio ha causato numerosi allagamenti, esondazioni dei torrenti e caduta di alberi e detriti sulle strade. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maltempo, Lombardia sotto il giogo della pioggia: a Milano esonda il Seveso, salvato un uomo in un sottopasso