Maltempo Liguria e Piemonte sott’acqua Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino

Roma, 22 settembre 2025 – Frane e allagamenti stanno mettendo in ginocchio il nord Italia. Fiumi esondanti sul versante tra Liguria e Piemonte, dove in poche ore sono caduti fino a 400 millimetri di pioggia. Nell’Alessandrino è in corso il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l'innalzamento del livello dell'acqua. Una donna risulta dispersa. Centinaia le richieste di aiuto tra la Valbormida e Valle Stura: persone intrappolate in casa e nelle auto sommerse dall’acqua. Treni bloccati sulle linee Ventimiglia-Genova e Genova-Torino. Allerta arancione fino alle 15 di oggi in Liguria, ma si attende l’ondata di piena prevista nelle prossime ore pre capire l’entità del maltempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

