Maltempo l’autunno irrompe in Toscana | nubifragi e trombe d’aria Allerta gialla prolungata

Firenze, 22 settembre 2025 – Sabato e domenica le spiagge toscane erano affollatissime, tutti a prendere il sole e a fare il bagno (grazie anche a un’acqua cristallina più o meno dappertutto). In poche ore la situazione meteo si è ribaltata. Allerta gialla, poi prolungata a martedì 23, temporali forti, vento che ha spazzato la costa e addirittura due trombe marine a breve distanza tra Viareggio e Lido di Camaiore ( VIDEO ). E le previsioni (qui quelle elaborate dal Lamma ) non fanno ben sperare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

