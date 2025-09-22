Maltempo la situazione peggiora | evacuata una scuola

– Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo la Lombardia da diverse ore, con piogge violente che hanno interessato in particolare le province di Milano, Como, Monza e Varese. Dall’inizio della perturbazione, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 70 interventi in tutta la regione, impegnati nella gestione delle emergenze e nella messa in sicurezza delle aree colpite. . A Turate (Como) i soccorritori hanno estratto un automobilista rimasto intrappolato nel sottopasso allagato con la propria auto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Maltempo, la situazione peggiora: evacuata una scuola

