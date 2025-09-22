Maltempo Italia tutta l’area in ginocchio | frane allagamenti e danni
I l maltempo continua a colpire con forza l’Italia, portando con sé piogge torrenziali, frane e allagamenti che hanno creato disagi in diverse regioni. Dalla notte la Liguria è stata messa a dura prova, in particolare la val Bormida, dove all’alba è esondato il fiume. A Cairo Montenotte si sono registrati i maggiori danni, con decine di interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture e per fronteggiare frane che hanno interessato la zona. La situazione ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria: tratti sospesi sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria, mentre altre tratte hanno subito forti rallentamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
