Maltempo Italia | piogge torrenziali una donna dispersa e persone bloccate
L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore Lombardia, Piemonte e Liguria ha lasciato conseguenze pesanti soprattutto in un’area ben precisa, dove le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti, frane e gravi disagi alla viabilità. Sono in corso le ricerche di una donna segnalata come dispersa, con gli elicotteri della Protezione civile impegnati a sorvolare la zona colpita dall’emergenza. L’episodio è avvenuto a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. La donna sarebbe scomparsa nella zona di Pareto, in seguito al violento temporale che ha interessato le valli Erro e Bormida. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: maltempo - italia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni
Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: frane, strade chiuse e paesi isolati
ADESSO [22.09-01:00] #Italia #meteo #maltempo in corso forti precipitazioni e intensa attività elettrica #fulmini in progressione verso est. Attenzione. Possibili allagamenti di sottopassi e piani sotto il livello stradale. Massima prudenza nelle zone interes - X Vai su X
Maltempo in arrivo da questa sera! Una forte perturbazione porterà numerosi temporali sull'Italia nelle prossime ore! Il maltempo colpirà inizialmente le regioni di nord-ovest, poi anche quelle centrali e il Triveneto tra lunedì e martedì. Seguirà un sen - facebook.com Vai su Facebook
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO; Maltempo, ciclone mediterraneo sull'Italia: rischio V-shaped con nubifragi e allagamenti; Meteo, il ciclone Mediterraneo piomba sull'Italia: allerta piogge torrenziali e alluvioni lampo.
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Scrive tg24.sky.it
Maltempo su Milano: piogge torrenziali e allerta Protezione Civile - L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha comunicato via Facebook l’entità delle precipitazioni: “Pioggia in città e a nord dalle 2. Segnala ilmetropolitano.it