Maltempo Italia | piogge torrenziali una donna dispersa e persone bloccate

Caffeinamagazine.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore Lombardia, Piemonte e Liguria ha lasciato conseguenze pesanti soprattutto in un’area ben precisa, dove le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti, frane e gravi disagi alla viabilità. Sono in corso le ricerche di una donna segnalata come dispersa, con gli elicotteri della Protezione civile impegnati a sorvolare la zona colpita dall’emergenza. L’episodio è avvenuto a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. La donna sarebbe scomparsa nella zona di Pareto, in seguito al violento temporale che ha interessato le valli Erro e Bormida. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - italia

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni

Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: frane, strade chiuse e paesi isolati

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO; Maltempo, ciclone mediterraneo sull'Italia: rischio V-shaped con nubifragi e allagamenti; Meteo, il ciclone Mediterraneo piomba sull'Italia: allerta piogge torrenziali e alluvioni lampo.

maltempo italia piogge torrenzialiMeteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Scrive tg24.sky.it

maltempo italia piogge torrenzialiMaltempo su Milano: piogge torrenziali e allerta Protezione Civile - L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha comunicato via Facebook l’entità delle precipitazioni: “Pioggia in città e a nord dalle 2. Segnala ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Italia Piogge Torrenziali