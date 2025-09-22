Maltempo Italia | piogge torrenziali una donna dispersa e persone bloccate

L’ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore Lombardia, Piemonte e Liguria ha lasciato conseguenze pesanti soprattutto in un’area ben precisa, dove le piogge torrenziali hanno provocato allagamenti, frane e gravi disagi alla viabilità. Sono in corso le ricerche di una donna segnalata come dispersa, con gli elicotteri della Protezione civile impegnati a sorvolare la zona colpita dall’emergenza. L’episodio è avvenuto a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. La donna sarebbe scomparsa nella zona di Pareto, in seguito al violento temporale che ha interessato le valli Erro e Bormida. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it