Maltempo Italia circolazione ferroviaria interrotta | zone isolate
Il 22 settembre si è aperto con un quadro meteorologico particolarmente difficile per il nostro Paese, investito da una perturbazione che da ore sta scaricando piogge intense e continue. L’ondata di maltempo ha provocato disagi diffusi e numerosi interventi dei soccorritori, chiamati a gestire situazioni di emergenza legate ad allagamenti, frane e criticità idrogeologiche che si stanno manifestando in diverse aree. >> “Ma quanto siete belli?”. Si sono sposati, festa meraviglia per la coppia famosa della tv. Location e sposa hanno incantato tutti Tra le regioni più colpite c’è la Liguria, dove le precipitazioni torrenziali hanno causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e l’allagamento di strade e abitazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: maltempo - italia
L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso
Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni
Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: frane, strade chiuse e paesi isolati
ADESSO [22.09-01:00] #Italia #meteo #maltempo in corso forti precipitazioni e intensa attività elettrica #fulmini in progressione verso est. Attenzione. Possibili allagamenti di sottopassi e piani sotto il livello stradale. Massima prudenza nelle zone interes - X Vai su X
Maltempo in arrivo da questa sera! Una forte perturbazione porterà numerosi temporali sull'Italia nelle prossime ore! Il maltempo colpirà inizialmente le regioni di nord-ovest, poi anche quelle centrali e il Triveneto tra lunedì e martedì. Seguirà un sen - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Veneto: sospesa la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza per controlli tecnici; Maltempo, blackout e circolazione ferroviaria interrotta in Veneto: 230 interventi tra Padova e Venezia. Zaia: «Reti fognarie in difficoltà»; Maltempo, autostrade chiuse e treni sospesi. Piemonte e Liguria nell’occhio del ciclone.
Maltempo, nubifragi in Lombardia e Liguria: allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Secondo leggo.it
Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino - Allerta arancione sul versante ligure, bloccate le linee ferroviarie tra Ventimiglia, Genova e Torino ... Da quotidiano.net