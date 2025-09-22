Maltempo Italia circolazione ferroviaria interrotta | zone isolate

Il 22 settembre si è aperto con un quadro meteorologico particolarmente difficile per il nostro Paese, investito da una perturbazione che da ore sta scaricando piogge intense e continue. L’ondata di maltempo ha provocato disagi diffusi e numerosi interventi dei soccorritori, chiamati a gestire situazioni di emergenza legate ad allagamenti, frane e criticità idrogeologiche che si stanno manifestando in diverse aree. >> “Ma quanto siete belli?”. Si sono sposati, festa meraviglia per la coppia famosa della tv. Location e sposa hanno incantato tutti Tra le regioni più colpite c’è la Liguria, dove le precipitazioni torrenziali hanno causato l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e l’allagamento di strade e abitazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it