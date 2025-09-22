Maltempo in Toscana | nubifragio a Prato e Montemurlo Tramvia ferma a Firenze strade allagate a Novoli

Violento temporale su Firenze intorno alle 14 di oggi, 22 settembre 2025. La pioggia è caduta in maniera copiosa su gran parte della città, ma i disagi principali si sono verificati nella zona nord, tra Novoli e Careggi

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio

Maltempo in Toscana, forti temporali e grandine. Alberi caduti a Firenze

Maltempo, l'autunno irrompe in Toscana: nubifragi e trombe d'aria. Allerta gialla prolungata; Nubifragio su Prato e Montemurlo, strade allagate e sottopassi chiusi. "Non prendete l'auto"; Weekend variabile tra sole e acquazzoni, temperature in calo. Oggi allerta gialla in 11 regioni - Meteo instabile, allerta gialla in 11 regioni: temperature in diminuzione (Video).

Nubifragio su Prato e Montemurlo, strade allagate e sottopassi chiusi. "Non prendete l'auto" - In meno di un'ora sono caduti 44 millimetri di pioggia a Vaiano, 34 a Prato e 29 a Montemurlo, dove ha grandinato

Maltempo in Toscana, prorogata l'allerta gialla: nubifragi in varie zone, danni in Versilia - Tanto che l'allerta gialla, in vigore lunedì, è stata estesa fino alle 17 di martedì, per rischio idrogeologico e temporali