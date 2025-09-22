Maltempo in Piemonte Spigno Monferrato travolta dall’acqua | donna dispersa nel torrente Valla

L’ondata di maltempo sull’Alessandrino. Un’ondata di piogge torrenziali ha messo in ginocchio l’ Alessandrino nella notte tra il 21 e il 22 settembre. Tra i comuni più colpiti Spigno Monferrato, dove la furia dell’acqua ha provocato frane, allagamenti e una tragedia ancora in corso: una donna di 64 anni, di nazionalità tedesca, risulta dispersa nel torrente Valla. Le ricerche, coordinate dai Vigili del fuoco con il supporto della Protezione civile, proseguono senza sosta da ore. In campo uomini e mezzi da più province, oltre all’elicottero Drago del reparto volo di Genova. La dinamica della scomparsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maltempo in Piemonte, Spigno Monferrato travolta dall’acqua: donna dispersa nel torrente Valla

In questa notizia si parla di: maltempo - piemonte

