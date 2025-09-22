Maltempo in Nord Italia | esonda il Seveso a Milano frane e allagamenti tra Lombardia Piemonte e Liguria

Allerta arancione in Liguria e Lombardia, gialla in otto regioni. Una donna dispersa nell’Alessandrino.. Roma, 22 settembre 2025 – Il maltempo continua a flagellare il Nord Italia. A Milano, poco dopo le 10 di questa mattina, il torrente Seveso è esondato in zona Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro, dopo che su tutto il bacino sono caduti oltre 200 mm di pioggia. La vasca di laminazione di Senago, attivata per contenere il flusso, è risultata completamente piena, aggravando la situazione. A comunicarlo è stato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha segnalato anche criticità per il Lambro alto e allagamenti in via Vittorini, dove sono state posizionate paratie mobili già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

