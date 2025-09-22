Maltempo in Maremma esonda un torrente | strade allagate e automobilisti in difficoltà

CIVITELLA PAGANICO – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul Grossetano, causando l’esondazione del torrente Gretano e creando gravi disagi alla viabilità e nelle aree abitate di Civitella Paganico. I temporali, molto intensi, hanno fatto straripare il corso d’acqua, provocando l’allagamento della strada statale 223 Siena-Grosseto” (tratto di Paganico) tra il chilometro 19 e il 21 in direzione Paganico. Sul posto operano vigili del fuoco e squadre Anas, intervenute con 22 unità e sei mezzi, incluso un mezzo anfibio, per soccorrere automobilisti in difficoltà e gestire le situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: maltempo - maremma

Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti

