Maltempo in Maremma esonda un torrente | strade allagate e automobilisti in difficoltà

Corrieretoscano.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CIVITELLA PAGANICO – Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio sul Grossetano, causando l’esondazione del torrente Gretano e creando gravi disagi alla viabilità e nelle aree abitate di Civitella Paganico. I temporali, molto intensi, hanno fatto straripare il corso d’acqua, provocando l’allagamento della strada statale 223 Siena-Grosseto” (tratto di Paganico) tra il chilometro 19 e il 21 in direzione Paganico. Sul posto operano vigili del fuoco e squadre Anas, intervenute con 22 unità e sei mezzi, incluso un mezzo anfibio, per soccorrere automobilisti in difficoltà e gestire le situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maltempo - maremma

Maltempo in Toscana, in Maremma allagamenti e alberi caduti

Maltempo in Toscana, nubifragi dalla Versilia alla Maremma: allagamenti anche a Campi Bisenzio; Il maltempo si sposta al Centro e al Sud: pioggia eccezionale a Pescara, attivata Protezione civile - A Francavilla al Mare allagamenti e auto affondate; Maltempo in Maremma, sottopassi chiusi, strade allagate e smottamenti: il punto della situazione.

maltempo maremma esonda torrenteMaltempo in Lombardia: il Seveso esonda, a Niguarda evacuata una scuola. Una frana nel Comasco. Donna dispersa nell'Alessandrino - Allagamenti e scuole chiuse anche in Piemonte, nell'Alessandrino (ANSA) ... ansa.it scrive

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il torrente Certesa, strade chiuse e disagi - Piogge intense fin dall’alba su Milano e hinterland: barriere mobili a Ponte Lambro, allagamenti a Seveso e Faggeto Lario, chiusa la statale Regina a Colonno ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Maremma Esonda Torrente