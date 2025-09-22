Maltempo in Lombardia strade allagate e auto sommerse dall' acqua a Como – Il video

(Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. A Turate (CO) i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato. Alle 7:00 una frana ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio (video), coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato

Radio1 Rai. . #Maltempo Ancora pioggia nei prossimi giorni sulla #Lombardia, attesa anche in serata sulle zone già colpite del Milanese e della Brianza. Mercoledì possibilità di precipitazioni irregolari e forte calo delle temperature, intorno o appena al di sot - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #Maltempo in #Lombardia: il #Seveso esonda, a #Niguarda evacuata una scuola. Una frana nel Comasco. Nell'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una donna segnalata come dispersa. Nella stessa - X Vai su X

Maltempo e nubifragi su tutto il Nord, strade chiuse per crolli e esondazioni. Donna tedesca dispersa in un campeggio nell’Alessandrino; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Proseguono le ricerche della donna dispersa nell'Alessandrino, è una turista; Maltempo, nell'Alessandrino una donna dispersa | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso.

Maltempo in Lombardia, strade allagate e auto sommerse dall'acqua a Como - (Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più a ... Lo riporta quotidiano.net

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Riporta notizie.it