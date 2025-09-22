Maltempo in Lombardia oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco

Milano, 22 set. (askanews) - Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con forti piogge che vanno avanti dalla notte con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. Nelle immagini la frana che ha invaso la SP ex SS 583 in via Torno, tra Como e Blevio, coinvolgendo una vettura senza causare feriti ma rendendo necessaria la chiusura della strada. Un'altra frana si è verificata lungo la SS344 in località Villaggio Montelago nel comune di Brusimpiano (VA), mentre a Lavena Ponte Tresa l'esondazione di un torrente ha causato criticità in via Ungheria e nelle strade limitrofe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo in Lombardia, oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato

#Maltempo, allerta arancione in #Liguria e #Lombardia - X Vai su X

Dopo i danni di metà settimana il maltempo torna a minacciare la Lombardia. Previste piogge su gran parte della regione, ma in alcune zone la situazione potrebbe essere più critica - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, a Milano esonda il Seveso. Ottanta mm di pioggia caduti in città, caos viabilità; Maltempo, in Lombardia oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco: frane e strade chiuse tra Como e Varese, è allerta massima; Maltempo: in Lombardia oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco – video.

Maltempo in Lombardia, già 70 interventi vigili del fuoco - Interessa in particolare le province di Como, Monza e Varese l'intensa ondata di maltempo che sta colpendo da alcune ore la Lombardia. Segnala msn.com

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Da notizie.it