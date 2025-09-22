Maltempo in Lombardia oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco – Il video

(Agenzia Vista) Como, 22 settembre 2025 Un’intensa ondata di maltempo ha colpito il territorio lombardo, con particolare intensità nelle province di Milano, Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

