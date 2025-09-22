Maltempo in Lombardia frane e strade interrotte per l’esondazione del fiume Seveso

Forte ondata di maltempo in provincia di Milano dove intense piogge nella notte tra il 21 e il 22 settembre hanno causato l’esondazione del fiume Seveso in diversi punti. Oltre 70 interventi dei Vigili del Fuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso allagato a Turate (CO) (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maltempo in Lombardia, frane e strade interrotte per l’esondazione del fiume Seveso

