Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583"Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como. E' stata coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti né contusi.

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Lombardia, frana nel Comasco: coinvolta un'auto