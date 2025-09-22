Maltempo in Lombardia frana nel Comasco | coinvolta un' auto

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583"Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como. E' stata coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti né contusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

maltempo in lombardia frana nel comasco coinvolta un auto

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Lombardia, frana nel Comasco: coinvolta un'auto

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato

Maltempo, a Milano esonda il Seveso; Maltempo in Lombardia: il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro. Frana nel Comasco; Il maltempo sferza il Nord. Allerta arancione in Liguria e Lombardia, allerta gialla in Piemonte - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 10:06.

maltempo lombardia frana comascoIl maltempo provoca una frana nel Comasco, coinvolta un'auto - Interessa in particolare le province di Como, Monza e Varese l'intensa ondata di maltempo che sta colpendo da alcune ore la Lombardia. Si legge su ilgiornale.it

maltempo lombardia frana comascoIl maltempo sferza il nord dalla Lombardia alla Liguria. Frana travolge un'auto - Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo in queste ore sull'Italia settentrionale. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Lombardia Frana Comasco