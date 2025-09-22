Maltempo in Lombardia frana nel Comasco | coinvolta un' auto
Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583"Lariana", più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como. E' stata coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti né contusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia
