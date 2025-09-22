Maltempo in Lombardia e nel resto del Nord Italia traffico e allagamenti

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte e la prima mattinata del 22 settembre forti piogge hanno colpito buona parte della Lombardia. A nord di Milano sono caduti 80 mm d'acqua. Sulle strade code peggiori del solito. Nel Comasco chiusa la statale Regina. In provincia di Savona è esondato il fiume Bormida, sospesa la circolazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maltempo in lombardia e nel resto del nord italia traffico e allagamenti

© Gazzetta.it - Maltempo in Lombardia e nel resto del Nord Italia, traffico e allagamenti

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato

Allerta maltempo in Lombardia, già 80mm pioggia a nord Milano; Maltempo in Lombardia e nel resto del Nord Italia, traffico e allagamenti; Maltempo, allerta arancione in Liguria e Lombardia.

maltempo lombardia resto nordAllerta maltempo in Lombardia,già 80mm pioggia a nord Milano - Forti piogge interessano dalla scorsa notte la Lombardia, dove è allerta arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. Segnala msn.com

Maltempo, oggi forti temporali: allerta arancione in Liguria e in Lombardia - Ed è allerta arancione in Lombardia e Liguria dove si registrano, già dalla notte, forti precipitazioni ed esondazioni. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Lombardia Resto Nord