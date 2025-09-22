Maltempo in Lombardia auto intrappolate nel fango a Como | sottopasso invaso dai detriti

Affaritaliani.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in Lombardia, situazione critica a Como: auto bloccate nel fango e sottopasso di San Giovanni invaso dai detriti. Traffico in tilt, paura tra i cittadini. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

maltempo in lombardia auto intrappolate nel fango a como sottopasso invaso dai detriti

© Affaritaliani.it - Maltempo in Lombardia, auto intrappolate nel fango a Como: sottopasso invaso dai detriti

