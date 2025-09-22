Maltempo in Lombardia allerta meteo arancione e scuole chiuse anche per il 23 settembre | le zone a rischio
Prosegue l'allerta meteo arancione nelle province di Como, Varese, Monza e Brianza, Bergamo e Milano. Anche per domani, martedì 23 settembre, sono previsti temporali durante tutta la giornata: per questa ragione molte scuole resteranno chiuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video
Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15
Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato
Il maltempo non molla la presa sulla Lombardia, colpita da violenti temporali fin dalla notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre, con alluvione e frane in diverse zone della regione. Qui siamo a Belvio, in provincia di Como. Video di Sabrina Gandola - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - 650 interventi vigili fuoco in Lombardia, 3 scuole evacuate a Milano; Maltempo in Lombardia: il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro. Frana nel Comasco; Maltempo, nell'Alessandrino una donna dispersa | Forti temporali a Milano, esondato il Seveso.
