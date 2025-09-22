Maltempo in Lombardia a Milano esonda il Seveso | timori anche per il Lambro

Un’ondata di forte maltempo sta colpendo la Lombardia da questa notte, con conseguenze gravi soprattutto a Milano. Poco dopo le 10 il torrente Seveso è esondato nel quartiere Niguarda, in zona Pratocentenaro, nonostante l’apertura nelle prime ore del mattino delle vasche di laminazione del Parco Nord e, per la prima volta, di quella di Senago, già satura per le piogge cadute in poche ore: oltre 200 millimetri d’acqua. L’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha segnalato che è alto anche il livello del Lambro, con via Vittorini già allagata, protetta dalle paratie mobili predisposte alle 6 di questa mattina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Maltempo in Lombardia, a Milano esonda il Seveso: timori anche per il Lambro

In questa notizia si parla di: maltempo - lombardia

Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video

Maltempo, nubifragi in Lombardia e voli dirottati a Orio al Serio | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Maltempo in Lombardia, il lungolago di Como allagato

askanews. . Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, con forti piogge che vanno avanti dalla notte con particolare intensità nelle province di Como, Monza e Varese, causando per lo più allagamenti e smottamenti. - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo a Milano e in Lombardia: esonda il Seveso. Frana travolge auto a Blevio - X Vai su X

Maltempo, a Milano esonda il Seveso; Maltempo in Lombardia: il Seveso esonda a Milano, alto il livello anche del Lambro. Frana nel Comasco; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 11:45.

Maltempo, Lombardia in allerta arancione. A Milano esonda il Seveso - A Milano esonda il Seveso, situazione critica nel Comasco. Secondo meteo.it

Maltempo Milano e Lombardia, temporali e frane in tutta la regione: esonda il Seveso, strade allagate a Como - Un'intensa ondata di maltempo sta colpendo da alcune ore la Lombardia, in particolare le province di Milano, Como, Monza e Varese. Come scrive msn.com