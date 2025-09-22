Maltempo in Liguria alluvione sulla Valbormida | Video | Fotogallery | Donna dispersa nel Monferrato

Ilsecoloxix.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha interessato con particolare intensità le stesse località già colpite lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

maltempo in liguria alluvione sulla valbormida video fotogallery donna dispersa nel monferrato

© Ilsecoloxix.it - Maltempo in Liguria, alluvione sulla Valbormida | Video | Fotogallery | Donna dispersa nel Monferrato

In questa notizia si parla di: maltempo - liguria

Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

Maltempo sulla Liguria, allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Maltempo sulla Liguria, pioggia e fulmini su Genova. Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Alluvione sul Savonese, allagamenti in Val Bormida: strade chiuse, stop ai treni a San Giuseppe; Il maltempo si abbatte sulla Val Bormida: esondato il Bormida, strade e piazze allagate; Liguria in allerta per i temporali, alluvione sulla Valbormida.

maltempo liguria alluvione valbormidaLiguria in allerta arancione, alluvione sulla Valbormida - Savona – Alluvione in corso in Valbormida dalle prime ore del giorno: una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su Cairo Montenotte, Carcare, Dego e Pontinvrea. Lo riporta ilsecoloxix.it

maltempo liguria alluvione valbormidaMaltempo in Liguria: savonese e Valbormida più colpite nella notte. Nelle prossime ore previsti ancora temporali forti - Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria. Da imperiapost.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Liguria Alluvione Valbormida