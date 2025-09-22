Maltempo in Italia | piogge allagamenti e allerte arancioni al Nord

Thesocialpost.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si è svegliata oggi sotto una forte perturbazione che ha portato piogge intense, temporali improvvisi e un calo delle temperature soprattutto al Nord e in parte del Centro. La Protezione Civile ha diramato allerte arancioni e gialle per rischio idrogeologico e temporali localizzati, invitando i cittadini alla prudenza. In diverse città si registrano già disagi alla viabilità. Liguria. La situazione più critica si registra in Liguria, dove l’allerta arancione riguarda gran parte del territorio. Dalla mattina le precipitazioni insistono su Genova e sulla riviera di Ponente, con sottopassi allagati e traffico rallentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

maltempo in italia piogge allagamenti e allerte arancioni al nord

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia: piogge, allagamenti e allerte arancioni al Nord

In questa notizia si parla di: maltempo - italia

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni

Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: frane, strade chiuse e paesi isolati

Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Meteo Cronaca, Maltempo sull'Italia: Alluvioni Lampo e Piogge monsoniche. Gli aggiornamenti; Maltempo, in Lombardia treno fermato a pochi metri da voragine. Nubifragio all'Elba.

Maltempo in Italia: piogge, allagamenti e allerte arancioni al Nord - L’Italia si è svegliata oggi sotto una forte perturbazione che ha portato piogge intense, temporali improvvisi e un calo delle temperature soprattutto al ... Come scrive thesocialpost.it

maltempo italia piogge allagamentiMaltempo su Lombardia, Piemonte e Liguria: allagamenti nel Torinese, a Savona guasti alla linea ferroviaria - Maltempo sulla Lombardia, sul Piemonte e sulla Liguria: allagamenti nel Torinese mentre a Savona si registrano guasti alla linea ferroviaria ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Italia Piogge Allagamenti