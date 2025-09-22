Maltempo in Italia | piogge allagamenti e allerte arancioni al Nord
L’Italia si è svegliata oggi sotto una forte perturbazione che ha portato piogge intense, temporali improvvisi e un calo delle temperature soprattutto al Nord e in parte del Centro. La Protezione Civile ha diramato allerte arancioni e gialle per rischio idrogeologico e temporali localizzati, invitando i cittadini alla prudenza. In diverse città si registrano già disagi alla viabilità. Liguria. La situazione più critica si registra in Liguria, dove l’allerta arancione riguarda gran parte del territorio. Dalla mattina le precipitazioni insistono su Genova e sulla riviera di Ponente, con sottopassi allagati e traffico rallentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: maltempo - italia
