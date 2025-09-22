Maltempo in Italia | esondato il Seveso allagamenti e disagi enormi

A causa delle forti piogge, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro di Milano. Sul bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia, causando la saturazione della vasca di laminazione di Senago, che non è riuscita a contenere l’ondata d’acqua. L’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha segnalato allagamenti anche in via Vittorini, dove erano state posizionate paratie mobili già dalle 6 di questa mattina, e un innalzamento preoccupante del livello del Lambro alto. Allerta meteo in mezza Italia. Secondo la Protezione Civile, una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia ha innescato un peggioramento diffuso sulle regioni nord-occidentali, estendendosi al Centro tirrenico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

