Maltempo in Italia | esondato il Seveso allagamenti e disagi enormi

A causa delle forti piogge, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro di Milano. Sul bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia, causando la saturazione della vasca di laminazione di Senago, che non è riuscita a contenere l’ondata d’acqua. L’assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha segnalato allagamenti anche in via Vittorini, dove erano state posizionate paratie mobili già dalle 6 di questa mattina, e un innalzamento preoccupante del livello del Lambro alto. Allerta meteo in mezza Italia. Secondo la Protezione Civile, una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia ha innescato un peggioramento diffuso sulle regioni nord-occidentali, estendendosi al Centro tirrenico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo in Italia: esondato il Seveso, allagamenti e disagi enormi

In questa notizia si parla di: maltempo - italia

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

Arrivano fresco e maltempo: stop al caldo, quando cambia il tempo in Italia nei prossimi giorni

Maltempo Italia, violenta bomba d’acqua: frane, strade chiuse e paesi isolati

ADESSO [22.09-01:00] #Italia #meteo #maltempo in corso forti precipitazioni e intensa attività elettrica #fulmini in progressione verso est. Attenzione. Possibili allagamenti di sottopassi e piani sotto il livello stradale. Massima prudenza nelle zone interes - X Vai su X

Maltempo in arrivo da questa sera! Una forte perturbazione porterà numerosi temporali sull'Italia nelle prossime ore! Il maltempo colpirà inizialmente le regioni di nord-ovest, poi anche quelle centrali e il Triveneto tra lunedì e martedì. Seguirà un sen - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 11:45; Maltempo, a Milano esonda il Seveso; Ondata di maltempo sull'Italia: piogge intense a Milano, a Savona esonda il Bormida.

Maltempo, Lombardia in allerta arancione. A Milano esonda il Seveso - A Milano esonda il Seveso, situazione critica nel Comasco. Da meteo.it

Maltempo, esondazioni e allagamenti tra Milano e Piemonte: Seveso fuori dagli argini - Dalla notte scorsa forti precipitazioni hanno interessato la Lombardia e il Piemonte, causando allagamenti, ... Riporta italiaoggi.it