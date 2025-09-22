Maltempo il Pd | Situazione in peggioramento il sindaco chiuda le scuole
L'ondata di maltempo e le previsioni che sembrano non migliorare, allarmano il PD cittadino che si rivolge al sindaco Rapinese per chiedere la chiusura delle scuole a Como: “La situazione della città è estremamente critica, ed in continuo peggioramento. La situazione di tante strade, il lungolago. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Maltempo, il Pd: "Situazione in peggioramento, il sindaco chiuda le scuole" - L'ondata di maltempo e le previsioni che sembrano non migliorare, allarmano il PD cittadino che si rivolge al sindaco Rapinese per chiedere la chiusura delle scuole a Como: “La situazione della città ... quicomo.it scrive
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Secondo tg24.sky.it