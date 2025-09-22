Maltempo frana a Blevio | travolta auto nel comasco

Vigili del fuoco in azione tra Como e Blevio dove, a causa del maltempo che ha gravemente colpito la Lombardia, si è verificata una frana sulla SP ex SS 583. L’evento ha visto il coinvolgimento di una vettura, non si segnalano feriti. La strada è interdetta al transito. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, frana a Blevio: travolta auto nel comasco

Frana a Blevio, travolta un'auto. Strade allagate a Como - L'ondata di maltempo che sta colpendo il Ticino si è abbattuta con particolare violenza sul capoluogo lariano e sui comuni circostanti ... Lo riporta tio.ch