Maltempo fino a 90 mm di pioggia in Brianza Chiusa la Briantea a Bulciago
Il maltempo di queste ultime ore ha creato problemi anche a Lecco. Per fortuna nel territorio non si sono verificati episodi eclatanti come nella vicina Blevio o nella Brianza monzese, ma piccoli allagamenti sono stati registrati anche nel Lecchese.A Bulciago, dove qualche settimana fa si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: maltempo - fino
Allerta caldo, a Parigi la Tour Eiffel chiude fino a mercoledì. Mentre in Savoia il maltempo manda ko la linea con Milano
Temporali e grandinate: fino a quando durerà il maltempo?
Temporali e vento forte a Milano dopo il caldo record: risveglio “choc” in città. Maltempo: ecco fino a quando
? Allerta #maltempo, da domani forti temporali anche al centro-sud: fino a 150 mm tra #Lazio e #Campania. Previsioni di Alessio Colella . - X Vai su X
Maltempo estremo tra Liguria e Piemonte: fino a 400 mm di pioggia e fiumi in piena. Situazione in graduale miglioramento - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, fino a 90 mm di pioggia in Brianza. Chiusa la Briantea a Bulciago; Maltempo: tra i 60 e i 90 mm di piogge nell'Alto Milanese nelle ultime 24 ore. Attese nuove precipitazioni; Lago di Como verso l'esondazione: soglia critica vicina.
Maltempo, fino a 90 mm di pioggia in Brianza. Chiusa la "Briantea" a Bulciago - Vigili del fuoco del comando di Lecco impegnati nelle zone flagellate in provincia di Monza ... Si legge su leccotoday.it
Meteo, maltempo a Milano: strade allagate, traffico paralizzato e il Seveso esonda. La situazione - Non va meglio lungo il Lambro, dove il livello alto del fiume ha provocato allagamenti in via Vittorini. Segnala ilmeteo.it