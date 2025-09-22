Maltempo esondazone del Seveso a Paderno Dugnano evacuato un intero cortile disagi anche a Senago

Intervento di emergenza a Paderno Dugnano dove Polizia locale e volontari della Protezione civile del Gor di Paderno, hanno messo in salvo alcune famiglie, con bambini, residenti in un cortile a Palazzolo Milanese. Cortile evacuato a Paderno Dugnano per l'esondazione del fiume Seveso L'intervento di soccorso è stato effettuato in vicolo Borghetto, a ridosso del.

