Maltempo esondazione Seveso e torrenti da Lentate fino a Milano in funzione la vasca di Senago ma non basta

Per le forti piogge incessanti da stanotte, sono in arrivo le ondate di piena su fiumi e torrenti da Nord a Sud con allagamenti di strade e cantine a Lentate sul Seveso, Cesano Maderno, Seveso, Paderno Dugnano. Tracimati anche i torrenti affluenti Tarò, Certesa, Lombra. L’assessore di Milano, Marco Granelli segnala l’esondazione prevista del fiume . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

