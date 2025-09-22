Maltempo e sciopero giornata difficile per gli utenti trenord
Mattinata particolarmente difficile per i pendolari. Alle conseguenze del maltempo, che ha danneggiato la linea ferroviaria sulla tratta Novara-Saronno-Milano tra le stazioni di Novara e Galliate, causando ritardi fino a 30 minuti e modifiche di percorso, si aggiunge lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto per oggi, 22 settembre. Problemi sulla linea Saronno-Novara per il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: maltempo - sciopero
Sciopero generale del 22 settembre: cortei a Genova e disagi nei trasporti, incognita maltempo https://ligurianotizie.it/sciopero-generale-del-22-settembre-cortei-a-genova-e-disagi-nei-trasporti-incognita-maltempo/2025/09/21/620315/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo per temporali domani 22 settembre? - facebook.com Vai su Facebook
Allerta arancione, sciopero generale e cortei: lunedì nero; Caos sulla linea Milano-Venezia: maltempo e sciopero Trenord paralizzano i treni Frecciarossa; Fulmini sulla ferrovia, problemi a Trieste per una quarantina di treni.
Sciopero generale del 22 settembre: cortei a Genova e disagi nei trasporti, incognita maltempo - Sciopero generale lunedì 22 settembre 2025: a Genova cortei e disagi nei trasporti, possibili variazioni per il maltempo. Si legge su ligurianotizie.it
Scioperano gli autonomi, giornata difficile per i trasporti - Giornata difficile per i trasporti oggi per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo riporta ansa.it