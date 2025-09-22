Maltempo e sciopero giornata difficile per gli utenti trenord

Mattinata particolarmente difficile per i pendolari. Alle conseguenze del maltempo, che ha danneggiato la linea ferroviaria sulla tratta Novara-Saronno-Milano tra le stazioni di Novara e Galliate, causando ritardi fino a 30 minuti e modifiche di percorso, si aggiunge lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario indetto per oggi, 22 settembre. Problemi sulla linea Saronno-Novara per il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net