Maltempo donna dispersa in Piemonte

12.40 Si aggrava la situazione meteorologica nell'Alessandrino, dove risulta dispersa una donna a Spigno Monferrato. Nella stessa località, tratti in salvo 15 ospiti di un campeggio rimasto isolato dall'improvviso innalzamento di un corso d'acqua. Segnalato inoltre l' allagamento di diverse abitazioni. Chiuse già stamane, precauzionalmente, le scuole in provincia, mentre ad Alessandria è attesa la piena del Bormida. Cresce anche il livello di fiumi e torrenti del confinante Savonese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: maltempo - donna

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna

Maltempo a Firenze: donna a passeggio col cane colpita da grosso ramo all’Isolotto. In gravi condizioni

Meteo, allerta supercelle su mezza Italia: «Sistemi temporaleschi alti fino a 12 km». Maltempo a Milano, donna uccisa da un albero

Dopo l'ondata di #maltempo sull'Alessandrino, sono in corso nella località Spigno Monferrato le ricerche in elicottero di una #donna segnalata come #dispersa. Nella stessa zona risultano isolate in un campeggio 15 persone per le quali sono in corso le ope - X Vai su X

QUESTA TERRA È DONNA La poesia Palestinese da Fadwa Tuqan e Mahmoud Darwish alle voci di Gaza Venerdì 12 settembre alle 17:30 si terrà a Rimini al Lapidario (in caso di maltempo nella Sala degli Arazzi) del Museo della Città, in via Luigi Tonini 1, l’ - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - A Milano oltre 100 interventi, cede argine Seveso a Paderno; Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino; Maltempo in Lombardia e Piemonte: a Milano esonda il fiume Seveso, donna dispersa ad Alessandria.

Maltempo, Liguria e Piemonte sott’acqua. Donna dispersa in un camping nell’Alessandrino - Allerta arancione sul versante ligure, bloccate le linee ferroviarie tra Ventimiglia, Genova e Torino ... Secondo quotidiano.net

Maltempo, a Milano esonda il Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa - Sorvegliati speciali i fiumi, esondato anche il Bormida, alto il livello del Lambro ... Segnala rtl.it