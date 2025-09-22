Maltempo donna dispersa in Piemonte

Servizitelevideo.rai.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.40 Si aggrava la situazione meteorologica nell'Alessandrino, dove risulta dispersa una donna a Spigno Monferrato. Nella stessa località, tratti in salvo 15 ospiti di un campeggio rimasto isolato dall'improvviso innalzamento di un corso d'acqua. Segnalato inoltre l' allagamento di diverse abitazioni. Chiuse già stamane, precauzionalmente, le scuole in provincia, mentre ad Alessandria è attesa la piena del Bormida. Cresce anche il livello di fiumi e torrenti del confinante Savonese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: maltempo - donna

