Maltempo diramata allerta meteo | prevista bomba d’acqua la zona interessata

Allerta sulla città italiana. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, si registrano fenomeni atmosferici da tenere d’occhio. Il maltempo sta colpendo in particolare il Nord Italia. Una donna è dispera nell’Alessandrino, il Seveso ha esondato a Milano e pure il livello del Lambro preoccupa. Rainews riporta che sono state attivate le barriere mobili per ridurre i possibili rischi. In queste ore anche Roma si prepara a fare i conti con una forte ondata di maltempo, con possibili bombe d’acqua nel corso del pomeriggio e della sera. I cieli grigi arriveranno accompagnati da venti sostenuti e precipitazioni intense, che potrebbero provocare allagamenti nei quartieri più bassi della città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Lo riporta tg24.sky.it

Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: chiuse scuole e strade, colpita anche la Liguria - Scatta l’allerta meteo arancione in Lombardia e in Liguria: precipitazioni record e criticità diffuse in diverse zone. Come scrive notizie.it