Maltempo danni lungo i binari | treni cancellati

Disagi in vista per i pendolari, anche nella giornata di domani, martedì 23 settembre.Il maltempo di oggi ha causato infatti grossi disagi anche sul fronte della circolazione ferroviaria, tra ritardi e sospensioni delle corse.Già nel corso di questa mattina, lunedì 22, è stata sospesa la linea. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - danni

I danni del maltempo in Romagna

Italia stretta tra caldo record e maltempo: morti e danni. Nuova frana a San Vito di Cadore

Maltempo, sospesi treni Milano-Parigi. Fango e detriti, si contano danni a Bardonecchia

Maltempo, #Confeuro: Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni - X Vai su X

I danni del maltempo nel messinese. Protezione civile ancora al lavoro nella frazione di Zafferia. Torrenti esondati e criticità sulla costa tirrenica. Nel tg delle 14 - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, danni lungo i binari: treni cancellati; Temporali e maltempo, si apre una voragine lungo la ferrovia: treni cancellati e ritardi; Temporali e maltempo, danni lungo i binari: treni cancellati e ritardi.

Maltempo e allagamenti: modifiche alla circolazione dei treni fino a martedì mattina - Trenord comunica le modifiche alla circolazione dei treni e le linee sospese fino alla mattina di martedì 23 settembre a causa dei danni del maltempo. Riporta ilcittadinomb.it

Maltempo in Brianza: danni sui binari e ritardi ai treni, cosa sta succedendo - Voragine sui binari a Bulciago: sospesa la linea S7 Lecco- Scrive monza-news.it