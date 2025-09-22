Maltempo Confeuro | Preoccupati per disagi e danni Vicini alle popolazioni

Maltempo al Nord, Confeuro: “Solidarietà ai territori colpiti, servono misure strutturali per l’agricoltura”. “ Confeuro sta seguendo con attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione meteorologica che in queste ore sta colpendo duramente il Nord Italia, provocando disagi diffusi e danni alle comunità locali, alle infrastrutture e alle attività produttive “. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. Da Milano, dove il Seveso è esondato, all’Alessandrino, fortemente colpito dall’ondata di maltempo, fino a Como e alla sua provincia, teatro di allagamenti – ma anche altre aree del settentrione – sono numerosi i territori messi in ginocchio dalle piogge e in molti casi ancora in stato di allerta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: maltempo - confeuro

Maltempo, Confeuro: Preoccupati per disagi e danni. Vicini alle popolazioni.

