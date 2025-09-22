Maltempo Como intervento per ristabilire linea ferroviaria

A Como uno smottamento ha causato l’interruzione della linea ferroviaria Como-Chiasso. Nel Comasco i vigili del fuoco proseguono le operazioni per far fronte ai danni della forte pioggia: a Cabiate alcune persone sono state evacuate dalle abitazioni e dai veicoli a causa dell’innalzamento del Seveso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

