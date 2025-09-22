Maltempo bimbo 10 mesi e madre bloccati su tetto auto in Brianza | salvati

Un’ ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, in particolare la Brianza, dove l’ esondazione del Seveso ha causato allagamenti importanti. A Lentate sul Seveso una donna si è rifugiata sul tetto della sua auto con il figlioletto di 10 mesi, rimanendo bloccati. A recuperarli sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, che hanno calato col verricello una culla trasportabile con cui hanno tratto in salvo il piccolo, affidando lui e la madre alle cure del 118. Sempre a Lentate, altre tre persone sono state recuperate dal tetto di un’auto, mentre a Meda, sempre in Brianza, sono state recuperate due persone anziane rimaste bloccate sul tetto della propria abitazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, bimbo 10 mesi e madre bloccati su tetto auto in Brianza: salvati

In questa notizia si parla di: maltempo - bimbo

Maltempo, bimbo di 10 mesi e mamma si rifugiano sul tetto dell’auto - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, bimbo 10 mesi e madre bloccati su tetto auto in Brianza: salvati; Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Domani allerta gialla per il meteo a Palermo e Trapani; Mamma bloccata con il bimbo di 10 mesi sul tetto dell'auto in mezzo all'acqua: salvati.

Bimbo di 10 mesi e madre bloccati sul tetto dell'auto in Brianza: il video del salvataggio - (LaPresse) Un'ondata di maltempo ha colpito la Lombardia, in particolare la Brianza, dove l'esondazione del Seveso ha causato allagamenti importanti. Da video.corriere.it

Esonda il Seveso, mamma si rifugia sul tetto dell’auto con il bimbo di 10 mesi in Brianza - A recuperare mamma e bimbo sul tetto della loro auto a Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) sono stati i vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia, che ... Scrive fanpage.it